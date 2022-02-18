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Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı

18.02.2022 15:16
Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i komiser yardımcısı 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i komiser yardımcısı 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Sinop karayolu Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakan Yardımcıları Sabri Erdil ile Mehmet Ersoy'a eskortluk görevinde bulunan polis memuru Namık Tanyıldız idaresindeki 55 A 0864 plakalı polis aracı ile Yavuz Yazıcı yönetimindeki 34 AE 797 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ekip otosunda görevli Komiser Yardımcısı Uğur Erol ile otomobil sürücüsü Yavuz Yazıcı yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Yavuz Yazıcı, Komiser, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1'i polis 2 kişi yaralı - Son Dakika
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