Son Dakika Haberleri: Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

46 dakika önce

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Şener'in (34) kullandığı 19 UH 514 plakalı otomobil, Karadağ mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada araçtan fırlayan Ramazan Şener (39) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Şener ise Kavak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Ahmet şener, Kavak, Samsun, Güncel
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