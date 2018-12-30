Son Dakika Haberleri: Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

55 dakika önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümin Kılınç (55) idaresindeki 55 DB 347 plakalı otomobil, Ali Şentürk Şentürk idaresindeki 34 SL 1548 otomobilin sol arka kapısına sürtüp direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mümin Kılınç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eczacı kalfası olduğu öğrenilen Mümin Kılınç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Samsun, 3. Sayfa
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