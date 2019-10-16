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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

58 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin çarptığı yaya öldü.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin çarptığı yaya öldü.

Alınan bilgilere göre, Samsun- Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde Burhan B. idaresindeki 52 AAK 361 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Temel Şahin'e çarptı.

Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarşamba, Samsun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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