Son Dakika Haberleri: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

7 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı Nerman Durmaz (57) ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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