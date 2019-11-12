Son Dakika Haberleri: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, ilçenin Doyran Mahallesi Çınarlı sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 55 ANF 89 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen S.S.(54) yönetimindeki 42 CRP 99 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen S.S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı
İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 00:49:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]