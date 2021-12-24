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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

24.12.2021 13:59
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin Elmalık Mahallesi Samsun Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihat Erol idaresindeki 55 KR 335 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Dursun Eşin'e (64) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adam hastanede yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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