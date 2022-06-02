Samsun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

02.06.2022 12:12
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Samsun Büyükşehir Belediyesi Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet M.K. (31) idaresindeki 55 AAB 746 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Salih Söğüt'e (69) çarptı. Kazada ağır yaralanan Salih Söğüt kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan araç sürücüsü Muhammet M.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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