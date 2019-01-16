Son Dakika Haberleri: Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisi Samsun- Ordu karayolu 76. kilometresinde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Toygan idaresindeki 52 HF 950 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ağaca çarptı. Kazada Rıfat Toygan hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Alper Toygan ile Hanife Toygan ve Hüseyin Toygan yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen şahsın araç sürücüsünün babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

Ordu, Terme, Samsun, 3. Sayfa
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