Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Samsun
'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme
ilçesi Sakarlı
mevkisi Samsun- Ordu
karayolu 76. kilometresinde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Toygan idaresindeki 52 HF 950 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ağaca çarptı. Kazada Rıfat Toygan hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Alper Toygan ile Hanife
Toygan ve Hüseyin Toygan yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen şahsın araç sürücüsünün babası olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
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