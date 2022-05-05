Son dakika haberi! Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

05.05.2022 20:58
Son dakika haberi! Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ö. idaresindeki 34 UA 6653 plakalı otomobil önce yol kenarında kaldırımda park halinde bulunan 34 RU 778 ve 68 AL 955 plakalı otomobillere çarptı. Daha sonra aynı istikamette seyir halindeki Elif Nur C.'nin kullandığı 57 AAB 361 plakalı otomobile de çarparak takla attı. Kazada araç sürücüleri İsmail Ö., Elif Nur C. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Neziha D., Fatma C. ve Erol C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam ve Bafra Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Özarslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay - İHA)

Son dakika haberi! Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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