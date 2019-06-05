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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

10 dakika önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Sinop'a doğru seyir halinde olan İsmail Özyılmaz idaresindeki 19 BC 340 plakalı otomobil önünde aynı istikamete giden Onur Altay Emirdağ'ın kullandığı 55 JA 929 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri İsmail Özyılmaz ve Onur Altay Emirdağ ile 55 JA 929 plakalı otomobilde bulunan Vedat Değer, Hülya Ateş ve Bahar Emirdağ yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Vedat Değer tedavi altına alındığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Bahar Emirdağ ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
Bafra, Emirdağ, Samsun, 3. Sayfa
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