Son Dakika Haberleri: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Yerel Haber

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

13 dakika önce

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıSAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Sinop'a doğru seyir halinde olan İsmail Özyılmaz idaresindeki 19 BC 340 plakalı otomobil önünde aynı istikamete giden Onur Altay Emirdağ'ın kullandığı 55 JA 929 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri İsmail Özyılmaz ve Onur Altay Emirdağ ile 55 JA 929 plakalı otomobilde bulunan Vedat Değer, Hülya Ateş ve Bahar Emirdağ yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Vedat Değer tedavi altına alındığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Bahar Emirdağ ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Emirdağ, Samsun, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 01:00:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]