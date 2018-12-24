Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralıSAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.
Samsun
'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum
ilçesi Samsun Ankara
karayolu 8. kilometre Sarıışık Kavşağında saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halinde olan C.Ö.Ü. idaresindeki 19 BC 877 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapmak için yola karşıya geçmek isteyen S.S. idaresindeki 34 ZD 5540 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü S.S. ile aynı araçta bulunan İlhan Şen
ve B.S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan İlhan Şen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti. Yaralılardan D.S., S.S. ile S.Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:12 Kaynak: İHA
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