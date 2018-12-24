Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
1 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Samsun
'un Atakum
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.Ö'nün kullandığı 19 BC 877 plakalı otomobil, Samsun- Ankara
kara yolu Sarıışık mevkisindeki kavşakta karşıya geçmeye çalışan S.Ş'nin kullandığı 34 ZD 5540 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada S.Ş ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Ağır yaralı İlhan Şen
, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:46 Kaynak: AA
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