Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ankara karayolu 57. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Krandaoğlu idaresindeki 34 GUJ 22 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su sanalına girdi. Kazada Fikriye Krandaoğlu (73) yaralandı. Yaşlı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
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