Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
38 dakika önce
Samsun'da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun
'da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı
Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan
Üst idaresindeki 55 AYB 33 plakalı otomobil, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Ahmet Dursunoğlu yönetimindeki 55 AAP 01 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan İlya Yeten 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:06 Kaynak: İHA
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