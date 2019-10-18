Son Dakika Haberleri: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Canik ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. idaresindeki 55 NJ 049 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına yuvarlanıp ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Canik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
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