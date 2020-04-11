Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferdi Ataç yönetimindeki 55 PA 068 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi'nde halindeki iki otomobile çarptıktan sonra durabildi.
Kazada yaralanan Ataç, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:32 Kaynak: AA
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