Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzgi Gürpınar idaresindeki 55 SP 420 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında duraklamakta olan Fırat Kaygana yönetimindeki 55 FK 765 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, yaralanan Simge Gürpınar 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN