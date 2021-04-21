Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu 37. kilometresi İğnelik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Töre idaresindeki 10 SF 655 plakalı otomobil ile Nevzat Demirel yönetimindeki 35 NHA 523 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Neslihan Türe (37) yaralandı. Yaralı kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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