Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
02.05.2021 08:25
Samsun'da yoldan çıkan aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da yoldan çıkan aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Karaköy mevkisi Samsun Sinop Karayolu 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, Ali Turhallı (26) idaresindeki 06 BEG 623 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Turhallı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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