Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpanır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. idaresindeki 06 BPV 050 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan Gülnoza Y. yaralanarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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