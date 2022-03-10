Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

10.03.2022 14:08
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını yıktıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını yıktıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salıpazarı - Terme yolu üzerinden şehir merkezi istikametine seyir etmekte olan Recep Ç. idaresindeki 55 KY 996 plakalı otomobil, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan evin bahçe duvarını yıktıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı yaralı olarak atlatan araç sürücüsü Recep Ç., olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı Denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü Denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü

Salıpazarı, Otomobil, Samsun, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
13:02 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın yapabileceği şey topraklarımızdan çekilmektir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:14:30. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement