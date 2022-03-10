Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

10.03.2022 15:47
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu Derecik Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Yeten idaresindeki 05 FL 084 plakalı otomobil ile Nihat Gündem'in kullandığı 55 EV 049 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Turgut Yeten yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

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Otomobil, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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