Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

12.06.2022 11:54
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Eğercili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Coşkun idaresindeki 28 ABG 672 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip Mustafa Koraz yönetimindeki 52 GS 692 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Coşkun yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Kemal Coşkun, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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