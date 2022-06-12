Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Eğercili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Coşkun idaresindeki 28 ABG 672 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip Mustafa Koraz yönetimindeki 52 GS 692 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Coşkun yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kemal Coşkun, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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