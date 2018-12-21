Son Dakika Haberleri: Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

3 saat önce

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muharrem Çamoğlu'nun kullandığı 06 CFH 69 kamyonet, Derecik Mahallesi'nde kaldırıma çarparak yol kenarında bulunan tarlaya savruldu.

Kazada, sürücü ile kamyonetteki Nedet Zamaniş yaralandı.


Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, alkollü oldukları öğrenilen yaralılara müdahale etti. Kanlar içindeki yaralının ambulansa binmemek için görevlilere zorluk çıkarması dikkati çekti.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 02:03 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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