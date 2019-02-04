Son Dakika Haberleri: Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

40 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan bir kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden Bafra'ya istikametine giden Caner Recep Aktürk'ün kullandığı 55 AKT 45 plakalı otomobile, Oğuzhan Kölpe'nin kullandığı 15 NE 801 motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan Uğur Demircioğlu ağır yaralandı.


Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kölpe ve Demircioğlu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Recep Aktürk, Atatürk Caddesi, Atakum, Samsun, Güncel
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