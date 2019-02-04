Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
40 dakika önce
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan bir kişi ağır yaralandı.
Samsun
'un Atakum
ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi
'nden Bafra
'ya istikametine giden Caner Recep Aktürk
'ün kullandığı 55 AKT 45 plakalı otomobile, Oğuzhan Kölpe'nin kullandığı 15 NE 801 motosiklet arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan Uğur Demircioğlu ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kölpe ve Demircioğlu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:41 Kaynak: AA
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