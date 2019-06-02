Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba
ilçesi Samsun- Ordu
karayolunun 31. kilometresi Irmaksırtı mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Arslan
yönetimindeki 61 TL 336 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Yasemin Arslan
(44) ve Fatıma Ebrar Arslan (8) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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