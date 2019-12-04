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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 35. kilometresi Hacılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazlum Erkenek (28) idaresindeki 42 ACR 863 plakalı kamyonet, plakası alınamayan tırın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak su kanalında ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Mazlum Erkenek ile Zennure Yıldız (26) yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Erkenek, Samsun, Kavak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:05 Kaynak: İHA
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