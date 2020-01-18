Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
14 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:58 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hasan Y. yönetimindeki 34 ACA 312 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolunun Dörtyol Kavşağı'nda Dursun İ. idaresindeki 19 FC 598 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan N.İ. ile 5 aylık bebek C. Y. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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