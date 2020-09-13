Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'da otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun Sinop karayolu 56. kilometresi Hara mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Gümüş idaresindeki 55 VE 209 plakalı Renault marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, araç sürücüsü Yüksel Gümüş (53) ile Mehmet Gürek (22) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Otomobil, Samsun, Gümüş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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