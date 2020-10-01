Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Samsun yönüne giden Muzaffer Gündoğdu (61) idaresindeki 34 PD 770 plakalı hafif ticari araç ile Kenan Aydoğdu'nun (38) kullandığı 55 RM 676 plakalı hafif ticari araç DSİ kavşağında çarpıştı.
Kazada, 34 PD 770 plakalı araçta bulunan Kibriye (58) ve Yakup Gündoğdu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:59 - Kaynak: AA
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