Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

18.11.2020 18:41
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun Sinop karayolu Erenköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak S.(30) idaresindeki 55 ABF 199 plakalı Hyundai-Accent marka otomobil, yağmur nedeniyle ıslanan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarpıp yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan aşağı düştü. Kazada araç sürücüsü Burak S. ile birlikte Duygu S. (28) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

19 Mayıs, Samsun, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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