Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
29.04.2021 12:54
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun- Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen İslam A. yönetimindeki 55 DJ 284 plakalı kamyonet, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aslan Ç. idaresindeki 52 LE 570 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulans ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
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