Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı

Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. idaresindeki 34 JD 9166 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Ferhan K. yönetimindeki 53 AAN 835 plakalı otomobile çarptı. 34 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkarak refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada, araç sürücüsü Hasan K. ile yanında bulunan Özkan K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika

Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı

Son dakika: Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta! Milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödendi

Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü

Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi

Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu

Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar

Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü

Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı