Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

12.05.2022 15:57
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Sarışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre I. idaresindeki 05 BG 150 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Emre I. ile Esra D. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Evinde uyuşturucu satarken yakalandı Evinde uyuşturucu satarken yakalandı Kayıp kedisini ararken saklanmış bomba buldu Kayıp kedisini ararken saklanmış bomba buldu

Tragger, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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