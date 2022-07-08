Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra S. idaresindeki 34 NZ 4849 plakalı panelvan kamyonet ile Bekir G. yönetimindeki 55 HF 569 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Bekir G. ile Neriman G. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Bekir G. ilk müdahalesinin ardından Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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