Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

08.07.2022 17:03
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra S. idaresindeki 34 NZ 4849 plakalı panelvan kamyonet ile Bekir G. yönetimindeki 55 HF 569 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Bekir G. ile Neriman G. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Bekir G. ilk müdahalesinin ardından Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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