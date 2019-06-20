Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
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Samsun'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Çarşamba- Salıpazarı
karayolu Muşçalı Sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. yönetimindeki 46 BL 735 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.B. idaresindeki 55 EZ 511 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri İ.B. ve C.Ş. ile M.A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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