Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak
ilçesi Samsun- Ankara
karayolu Tekeli
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Altun idaresindeki 34 GL 0656 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü Hakan Altun ile Sema Altun ve Elvin Altun yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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