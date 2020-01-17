Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun- Ordu kara yolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çiftçi (46) yönetimindeki 52 LF 908 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Mevlüt Çiftçi ile birlikte Mehmet Ali Çiftçi (14) ve Suriye Yeşim (64) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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