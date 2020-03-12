Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kızılot idaresindeki 55 BM 422 plakalı otomobil ile Salih Akgül yönetimindeki 55 RN 182 plakalı otomobil çarpıştı. 55 RN 182 plakalı otomobil takla atarak yol ortasında ters döndü. Kazada, araç sürücüleri Kadir Kızılot ve Salih Akgül ile Ali Şahin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.