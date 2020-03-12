Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kızılot idaresindeki 55 BM 422 plakalı otomobil ile Salih Akgül yönetimindeki 55 RN 182 plakalı otomobil çarpıştı. 55 RN 182 plakalı otomobil takla atarak yol ortasında ters döndü. Kazada, araç sürücüleri Kadir Kızılot ve Salih Akgül ile Ali Şahin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 15:36:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]