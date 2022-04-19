Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

19.04.2022 13:00
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y. idaresindeki 06 BE 9522 plakalı hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Şenol Ç. yönetimindeki 55 AHA 357 plakalı minibüsün sol arka kısmına çarptı. Kazada, Ali Ç., Erdal Ş. ve Songül Y. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

YORUMLAR
500
Samsun'da bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı Samsun'da bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı Babasını bıçaklayan zanlıya elektronik kelepçe şartıyla ev hapsi Babasını bıçaklayan zanlıya elektronik kelepçe şartıyla ev hapsi

Toybelen, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:01 NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmışt
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:06:32. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement