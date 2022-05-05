Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

05.05.2022 13:30
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Ahmed Şeyh M. idaresindeki 55 MA 2065 plakalı otomobil Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen Fatih D. yönetimindeki 60 ADA 698 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Cevahir E., Hülya K. ve Saud Şeyh M. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

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Toybelen, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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