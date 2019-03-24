Son Dakika Haberleri: Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı havalimanı kavşağında, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen U.G. yönetimindeki 55 RJ 768 plakalı kamyonet, F.İ. idaresindeki 42 DCE 61 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü U.G. ve çarptığı otomobilin sürücüsü F.İ. ile yanındaki Z.B. ve M.B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan araçlardan yola savrulan parçalardan kaçmak isterken çarpışan S.K'nın kullandığı 55 DV 282 plakalı otomobil ile C.K. yönetimindeki 55 ATC 10 plakalı otomobilde de maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:56 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Samsun, Güncel
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