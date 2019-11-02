Son Dakika Haberleri: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu üzerinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sergen U. idaresindeki 42 PC 951 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Kazada yaralanan Ertuğrul K.(22), Rıfat T.(18), Aykut M.U. ve Enes B.Y., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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