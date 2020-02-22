Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

56 dakika önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Yosunlu mevkisi Samsun Ankara karayolu 23. kilometresinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Turan Bilmez idaresindeki 60 NS 868 plakalı otomobil, Mustafa Can yönetimindeki 55 AOL 14 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Can ile Meral Can (40), Yiğit Efe Can (10) ve Çınar Ahmet Can (3) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Kavak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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