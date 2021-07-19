Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen trafik kazazında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu üzerindeki Kavak ilçesi Hacı Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Cengiz idaresindeki 41 YN 995 plakalı otomobil ile Bahri Güloğlu yönetimindeki 55 BL 014 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Necmi Bolat ve Mustafa Bolat yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN