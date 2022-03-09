Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Gürgendağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Türkyılmaz (21) idaresindeki 55 AKS 31 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ferdi Türkyılmaz ile Ali Türkyılmaz (71), Semra Özer (21) ve Havva Türkyılmaz (43) yaralandı. Yaralar, ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semra Özer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN