Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

09.03.2022 15:48
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Gürgendağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Türkyılmaz (21) idaresindeki 55 AKS 31 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ferdi Türkyılmaz ile Ali Türkyılmaz (71), Semra Özer (21) ve Havva Türkyılmaz (43) yaralandı. Yaralar, ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semra Özer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kamyonet, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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