Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
49 dakika önce
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Samsun
'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Samsun'un Atakum
ilçesi Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı Balaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 55 GP 891 plakalı otomobil ile 60 YC 485 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı'nda kısa süreli trafik aksarken, kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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