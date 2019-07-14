Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:42 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Dörtyol
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra D. (32) idaresindeki 55 GM 774 plakalı hafif ticari kamyonet ile Talip A. (35) yönetimindeki 55 E 0381 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Talip A. (35) ile Sezgin Ş. (34), Hüseyin T. (36), İsa G. (54) ve Orhan Y. (46) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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